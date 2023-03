La Capitale si ferma per la partita che divide la città: Sarri senza immobile, Mourinho preferisce Matic a Wijnaldum.

Senza troppi giri di parole, per la città il Derby è la partita dell'anno: una sfida "a parte", distante dalle altre. E la Capitale è pronta: Lazio e Roma si affrontano all'Olimpico, dividendo gli animi per novanta minuti.

Ancora "presente" è il ricordo della sfida d'andata, vinta dai biancocelesti e decisa da un errore in fase di impostazione di Ibanez, con conseguente guizzo del duo Pedro-Felipe Anderson.

Ma le premesse sono "particolari", in generale: il Derby tra Lazio e Roma è importante anche per quel che riguarda la corsa alla prossima Champions League, con le due squadre che attualmente distano solo 2 punti in classifica, rispettivamente terza e quinta.

La Lazio, reduce dal ko con eliminazione in Conference League contro l'AZ Alkmaar, dovrà fare a meno di Ciro Immobile: al suo posto, Maurizio Sarri schiererà Felipe Anderson, nel tridente completato da Pedro e Zaccagni. L'altro dubbio riguarda la corsia di destra di difesa, ma Lazzari parte favorito su Hysaj per una maglia da titolare.

La Roma, al contrario, ha passato il turno in Europa League e ai sorteggi ha "beccato" il Feyenoord, ma c'è tempo prima di arrivare al remake della finale di Conference: Mourinho preferisce Matic a Wijnaldum in mediana e Spinazzola a El Shaarawy sulla corsia di sinistra, con Dybala e Pellegrini che giocheranno alle spalle di Abraham.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO-ROMA

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Felipe Anderson, Zaccagni.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Cristante, Matic, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Abraham.