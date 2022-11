Probabili formazioni Lazio-Monza: tocca a Cancellieri titolare

I biancocelesti ricevono i brianzoli all'Olimpico: out Zaccagni, Immobile parte dalla panchina. Lazzari ce la fa: gioca a destra.

Lazio e Monza chiudono la quattordicesima giornata di Serie A, a un turno dalla sosta per i Mondiali in Qatar: gara importante per definire le proprie ambizioni.

Sarri è reduce dalla vittoria nel Derby contro la Roma, che ha dato certezze importanti ed entusiasmo ai biancocelesti.

Anche Palladino sorride, dopo la vittoria contro il Verona che ha interrotto una striscia di tre sconfitte consecutive.

Biancocelesti senza Zaccagni, che rientrerà nel 2023: Immobile, invece, partirà dalla panchina. Davanti a Provedel andranno regolarmente Lazzari, che si è ripreso dal guaio alla spalla patito nel Derby, Casale, Romagnoli e Marusic. In mediana Milinkovic-Savic, Cataldi e Basic, con Luis Alberto tenuto "in caldo". Nel tridente insieme a Felipe Anderson e Pedro andrà Cancellieri.

Brianzoli senza Sensi per diversi mesi, dopo l'infortunio dell'ultima giornata, e con il solito 3-4-3 e con Di Gregorio in porta, Izzo, Marlon e Caldirola nella retroguardia. In mediana Ciurria, Ranocchia, Carlos Augusto ee uno tra Pessina e Rovella. Colpani, Petagna e Caprari completano il tridente, con D'Alessandro che insidia.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO-MONZA

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Basic; Cancellieri, Felipe Anderson, Pedro.

MONZA (3-4-3): Di Gregorio; Izzo, Marlon, Caldirola; Ciurria, Pessina, Ranocchia, Carlos Augusto; Colpani, Petagna, Caprari.