Probabili formazioni Juventus-Empoli: Milik torna in coppia con Vlahovic

I bianconeri aprono l'undicesimo turno di Serie A ospitando i toscani all'Allianz Stadium: Locatelli preferito a McKeannie in mediana.

Guardando la classifica, la sfida che apre l'undicesimo turno di Serie A in programma all'Allianz Stadium è quasi uno scontro diretto: anche perché tra la Juventus e l'Empoli ci sono solo 5 punti di distanza.

Le ambizioni, però, sono ovviamente diverse, così come le premesse: i bianconeri sono a caccia della seconda vittoria consecutiva in campionato, e pur essendo lo stesso obiettivo dei toscani un successo per la formazione di Massimiliano Allegri potrebbe avere un peso parecchio diverso, alle porte di un turno di Champions League, quello da disputare in Portogallo contro il Benfica, da "dentro o fuori", già a ottobre.

La formazione di Paolo Zanetti, dopo un avvio assai incerto, è riuscita a ritagliarsi uno spazio importante a metà classifica, vincendo nell'ultimo turno contro il Monza (con una rete di Haas), ma soprattutto con una costanza di rendimento importantissima per un club come l'Empoli, a caccia di un'altra salvezza.

Pochi i dubbi per Massimiliano Allegri e tutti riguardanti un posto in mediana e uno in avanti: ballottaggio tra Locatelli e McKennie per la mezzala alla destra di Paredes, con l'azzurro favorito sullo statunitense. In attacco dovrebbe tornare Milik in coppia con Vlahovic, dopo la chance data a Kean nel Derby contro il Torino, vinto con un goal dell'ex Fiorentina. In difesa Danilo preferito a Rugani.

Zanetti punta ancora su Haas, Marin e Bandinelli a centrocampo, ma soprattutto su Baldanzi alle spalle di Destro e Satriano: il trequartista è in vantaggio su Bajrami e sull'ex della sfida, Pjaca. Ebuehi in leggero vantaggio su Stojanovic.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-EMPOLI

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado, Locatelli, Paredes, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Milik.

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Ebuehi, De Winter, Luperto, Parisi; Haas, Marin, Bandinelli; Baldanzi; Destro, Satriano.