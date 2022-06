Probabili formazioni Italia-Argentina: Raspadori al posto di Insigne, Lautaro con Messi e Di Maria

Italia e Argentina pronte a sfidarsi nello scenario di Wembley per la Finalissima tra campioni d'Europa e del Sudamerica.

Chiamarla amichevole è abbastanza riduttivo, soprattutto se a sfidarsi sono sei titoli mondiali e diciassette trofei continentali: Italia e Argentina sono pronte a dare spettacolo in quel di Wembley, sede della Finalissima tra i campioni d'Europa e del Sudamerica in carica.

Una sfida suggestiva, sorta nell'ambito della collaborazione stretta tra UEFA e CONMEBOL che decreterà la 'regina dei due mondi': un antipasto di ciò che avrebbe potuto essere in caso di qualificazione degli azzurri ai Mondiali in Qatar, dove invece sarà protagonista l'Albiceleste.

Per i ragazzi di Mancini si tratta del primo dei cinque impegni che li attendono nel mese di giugno: tra tre giorni, infatti, ci sarà l'esordio nel girone di Nations League contro la Germania, da affrontare poi in trasferta il 14; in mezzo, la gara casalinga con l'Ungheria e quella esterna con l'Inghilterra al 'Molineux' di Wolverhampton.

Wembley non fa che evocare dolci ricordi europei a Roberto Mancini, alle prese con il forfait di Insigne nell'ultimo allenamento: al suo posto dovrebbe giocare Raspadori sulla sinistra nel tridente d'attacco, completato da Bernardeschi e Belotti. Barella e Pessina le mezzali ai lati di Jorginho.

Ultimo gettone in azzurro per Chiellini accanto all'amico Bonucci, Di Lorenzo ed Emerson sulle corsie laterali. Donnarumma guardiano della porta.

Scaloni deciso a proporre l'interista Lautaro tra Messi e Di Maria, mentre De Paul e Nico Gonzalez dovrebbero agire da interni accanto a Rodriguez. Un po' di Italia anche in difesa con la presenza, sulla fascia destra, di Molina dell'Udinese: reparto completato da Acuña a sinistra e da Romero e Otamendi al centro. Tra i pali fiducia a Emiliano Martínez.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Pessina; Bernardeschi, Belotti, Raspadori. Ct. Mancini.

ARGENTINA (4-3-3): Martínez; Molina, Romero, Otamendi, Acuña; De Paul, Rodriguez, Nico Gonzalez; Messi, Lautaro Martínez, Di María. Ct. Scaloni.