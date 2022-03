Probabili formazioni Inter-Fiorentina: Calhanoglu regista, D'Ambrosio titolare

Dopo il pari sul campo del Torino, l'Inter ritrova San Siro per rilanciare le proprie ambizioni Scudetto all'inseguimento di Napoli e Milan: al 'Meazza' arriva la Fiorentina.

I nerazzurri sono costretti a fare nuovamente a meno di De Vrij e di Brozovic, non arruolabili nemmeno per la panchina. Defezioni che spingono Inzaghi verso qualche modifica d'assetto: Skriniar scala al centro della difesa con Bastoni sul centro sinistra e D'Ambrosio ad agire da braccetto di destra. A centrocampo toccherà a Calhanoglu operare da 'play' con Barella e Vidal interni. Sulle fasce spazio a Dumfries e Perisic, in avanti tutto confermato con Lautaro Martinez al fianco di Dzeko. In porta c'è Handanovic.

L'articolo prosegue qui sotto

I toscani rispondono sulle note dell'ormai collaudato 4-3-3: Piatek è il riferimento avanzato con Ikoné e Gonzalez ai lati. A centrocampo toccherà a Torreira dirigere le operazioni, mentre Duncan e Castrovilli fungeranno da mezzali. In difesa linea a quattro a protezione di Terracciano: Odriozola e Biraghi terzini, Milenkovic e Igor coppia centrale.

PROBABILI FORMAZIONI DI INTER-FIORENTINA

INTER (3-5-2): Handanovic; D'Ambrosio, Skriniar, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Vidal, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Odriozola, Milenkovic, Igor, Biraghi; Duncan, Torreira, Castrovilli; Ikoné, Piatek, Gonzalez.