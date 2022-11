Probabili formazioni Inghilterra-Stati Uniti: c'è Kane, Sargent guida l'attacco "a stelle e strisce"

I "Tre Leoni" hanno la possibilità di affacciarsi agli ottavi di Qatar 2022: Southgate conferma tutti, Berhalter preferisce Sargent a Reyna.

Il Gruppo B di Qatar 2022 al termine della seconda giornata dei Mondiali potrebbe essere ancor più definito di quanto non lo sia già: molto dipenderà dalla sfida tra Inghilterra e Stati Uniti.

La squadra di Southgate all'esordio ha schiantato l'Iran con un 6-2 che entra negli annali del calcio, con la doppietta di Saka e le reti di Bellingham, Sterling, Rashford e Grealish. A secco, invece, Kane.

Gli USA di Berhalter nella prima giornata, invece, hanno sfiorato la vittoria contro il Galles: dopo essere passati in vantaggio con Weah, hanno subito il pari dal dischetto di Bale. Situazione, insomma, da definire all'interno del girone.

Nell'Inghilterra nessun dubbio, anzi: Kane, nonostante le condizioni fisiche da monitorare dopo la sfida contro l'Iran, ci sarà e guiderà l'attacco dei Tre Leoni. In porta Pickford, con Trippier, Stones, Maguire e Shaw. Bellingham e Rice in mediana alle spalle di Sterling, Mount e Saka.

Negli Stati Uniti l'unico tema riguarda il riferimento offensivo: tra i pali Turner verrà protetto da Dest, Zimmerman, Ream e Robinson. Musah e in ballottaggio con Aaronson, ma in vantaggio per una maglia da titolare. Adams e McKennie sono gli altri due. Nel tridente con Weah e Pulisic dovrebbe andare Sargent, alternative Reyna e Aaronson con lo spostamento di Weah.

PROBABILI FORMAZIONI INGHILTERRA-STATI UNITI

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; Trippier, Stones, Maguire, Shaw; Bellingham, Rice; Sterling, Mount, Saka; Kane.

STATI UNITI (4-3-3): Turner; Dest, Zimmerman, Ream, Robinson; Musah, Adams, McKennie; Weah, Sargent, Pulisic.