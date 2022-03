Probabili formazioni Genoa-Torino: Destro ancora in panchina, sorpresa Pjaca

Mister X ora vuole finalmente vincere. Dopo 7 pareggi in altrettante partite in Serie A, Alexander Blessin ha tutta l'intenzione di portare il Genoa alla vittoria per non lasciar morire anche le ultime speranze salvezza. Anche se di fronte avrà un Torino reduce dalla prestazione gagliarda, con tanto di vittoria sfumata negli ultimi minuti, contro l'Inter.

Sono 19 i punti del Genoa, penultimo a -6 dal quartultimo posto del Cagliari. I liguri, insomma, sono obbligati a conquistare i 3 punti nell'anticipo del venerdì sera. Non sta molto meglio il Torino: la formazione dell'ex Ivan Juric, a Genova sia da calciatore che da allenatore, non vince da un paio di mesi. L'andata, giocata il 22 ottobre 2021, è finita con un pirotecnico 3-2 per il Torino. Sulla panchina rossoblù sedeva ancora Davide Ballardini.

Capitolo formazioni ufficiali. Blessin dovrebbe operare qualche cambio rispetto alla gara con l'Atalanta, ma non nel ruolo di prima punta: ancora pronto Yeboah, con Destro nuovamente in panchina. Rispetto al match di Bergamo tornano a disposizione Hefti, Sturaro e Gudmundsson, tutti in campo dal primo minuto.

Nel Torino, Juric è pronto a sorprendere lanciando Pjaca (altro ex) dall'inizio al posto di Brekalo: dovrebbe essere lui ad affiancare Pobega alle spalle di Belotti. Izzo e non Zima al posto dell'infortunato Djidji, con Ricardo Rodriguez al posto di Buongiorno nel ruolo di terzo difensivo a sinistra. Confermato tra i pali Berisha, alla terza apparizione di fila da titolare.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA-TORINO

GENOA (4-2-3-1): Sirigu; Hefti, Maksimovic, Østigard, Vasquez; Badelj, Sturaro; Melegoni, Amiri, Portanova; Yeboah.

TORINO (3-4-2-1): Berisha; Izzo, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Mandragora, Vojvoda; Pobega, Pjaca; Belotti.