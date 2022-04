Probabili formazioni Genoa-Cagliari: Destro guida l’attacco del Grifone

Genoa e Cagliari si affrontano in un fondamentale scontro salvezza: a Marassi in palio punti pesanti per il destino delle due squadre.

Molto più di un semplice bivio. Genoa e Cagliari si affrontano nel 34° turno di campionato in una sfida che mette in palio punti pesantissimi. Quello che andrà in scena al 'Luigi Ferraris' sarà uno scontro salvezza che dirà moltissimo sul finale di stagione delle due squadre. I liguri si presentano all'appuntamento da ultimi in classifica e reduci da tre sconfitte consecutive, mentre i sardi sanno di non potersi concedere passi falsi perché vorrebbe dire essere risucchiati pericolosamente da quel gruppetto di squadre (Genoa ovviamente, ma anche Venezia e Salernitana) che attualmente occupano le ultime tre posizioni. Per l'occasione, Blessin disegnerà il suo Genoa con un 4-2-3-1 nel quale, davanti a Sirigu, saranno Hefti, Østigard, Bani e Vasquez a completare la linea difensiva.

Sturaro e Badelj comporranno il duo di mediana, mentre in avanti, a supporto dell'unica punta Destro, ci sarannoa Gudmundsson, Amiri ed Ekuban. Consueto 3-5-2 per Mazzarri, con Altare, Ceppitelli e Carboni che andranno a comporre il terzetto difensivo davanti a Cragno. Chiavi del centrocampo affidate a Grassi, con Deiola e Marin interni, mentre Bellanova e Dalbert presidieranno gli esterni. In attacco sarà Keita la spalla di Joao Pedro. PROBABILI FORMAZIONI GENOA-CAGLIARI GENOA (4-2-3-1): Sirigu; Hefti, Østigard, Bani, Vasquez; Badelj, Sturaro; Gudmundsson, Amiri, Ekuban; Destro. CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Altare, Ceppitelli, Carboni; Bellanova, Deiola, Grassi, Marin, Dalbert; Keita, Joao Pedro.