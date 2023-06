Probabili formazioni Fiorentina-West Ham: Jovic favorito in attacco

I viola all'ultimo atto della Conference League contro gli Hammers: Martinez Quarta con Milenkovic in difesa.

La finalissima, una partita che segna irreversibilmente il destino di una o l'altra squadra, separando gloria eterna dai rimpianti: Fiorentina e West Ham si incontrano a Praga per conquistare la Conference League.

La seconda finale della competizione (giunta, appunto, alla seconda edizione) è tra due storiche del calcio mondiale: da una parte la formazione di Vincenzo Italiano, dall'altra quella di David Moyes. E in palio non c'è solo la coppa, ma l'accesso alla prossima Europa League.

I viola con pochi dubbi, ma i soliti: out Castrovilli, in difesa con Milenkovic ci sarà uno tra Igor e Ranieri. Kouamé favorito su Ikoné sulla trequarti e in attacco il ballottaggio per una maglia da titolare sembra poterlo vincere Jovic, anche se poi Cabral dovrebbe ugualmente subentrare.

Gli hammers con Antonio riferimento centrale e l'ex Milan Paquetà sulla trequarti, supportato da Bowen e Benrahma. Rice e Soucek faranno da diga in mezzo al campo. Attenzione, però, al passaggio al 3-4-2-1 con Cresswell in mediana e la difesa a tre, e con Paquetà e Bowen alle spalle di Antonio.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA-WEST HAM

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Igor, Biraghi; Amrabat, Mandragora; Kouamé, Bonaventura, Gonzalez; Jovic. All. Italiano.

WEST HAM (4-2-3-1): Areola; Kehrer, Zouma, Aguerd, Cresswell; Rice, Soucek; Bowen, Paquetá, Benrahma; Antonio. All. Moyes.