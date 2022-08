La formazione di Italiano impegnata nei preliminari di Conference League contro il Twente: verso l'esordio da titolare anche Mandragora

E' un giorno da cerchiare a Firenze, dal punto di vista calcistico: la Fiorentina ritorna dopo 5 anni in Europa e lo fa sfidando il Twente nell'andata dei preliminari di Conference League.

I viola di Vincenzo Italiano sono reduci dalla vittoria per 3-2 contro la Cremonese in Serie A, conquistata in extremis grazie al goal di Mandragora, con la complicità di Radu.

Gli olandesi, invece, hanno vinto nell'ultimo turno di Eredivisie contro il Fortuna Sittard per 3-0 grazie alle reti di van Wolfswinkel, Brenet e Misidjan: nel turno precedente ha superato il Cukaricki siglando 7 goal in 2 gare.

Italiano con il 4-3-3 con Terracciano preferito a Gollini in porta e Venuti che potrebbe essere preferito a Dodo sulla destra, con Milenkovic, Martinez Quarta e Biraghi in difesa. Bonaventura, Amrabat e Mandragora in mediana, con Ikoné e Gonzalez a supporto di Jovic, anche se Sottil preme.

Ron Jans con il 4-2-3-1 classico con Unnerstall tra i pali, Brenet, Propper, Hilgers e Smal in difesa. A centrocampo Sadilek e Kjolo, che sostituisce Zerrouki, dietro a Rots, Vlap e Misidjan. In attacco van Wolfswinkel.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA-TWENTE

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Mandragora; Ikoné, Jovic, Gonzalez. All. Italiano

TWENTE (4-2-3-1): Unnerstall; Brenet, Propper, Hilgers, Smal; Sadilek, Zerrouki; Rots, Vlap, Misidjan; Van Wolfswinkel. All. Jans