I nerazzurri ospiti al Castellani dopo le fatiche di Champions: in porta torna lo sloveno, nei toscani ballottaggio tra Cambiaghi e Piccoli.

La qualificazione in semifinale di Champions League, sì, vero, ma anche il rebus relativo al rendimento in campionato: per l'Inter contro l'Empoli è arrivato il momento della verità.

I toscani di Paolo Zanetti vogliono vincere per allontanarsi a questo punto definitivamente dalle zone caldissime della classifica, sfruttando gli incroci delle altre gare.

I nerazzurri di Simone Inzaghi, invece, vogliono sfruttare l'euforia derivata dalla qualificazione in semifinale di Champions per ritornare al successo in campionato, che manca dal 5 marzo, ovvero dal match contro il Lecce a San Siro. Poi quattro sconfitte e un pari nelle ultime cinque.

Empoli con dubbi in mediana e in attacco: Fazzini è favorito su Henderson nelle gerarchie di Zanetti, mentre Cambiaghi dovrebbe vincere il ballottaggio con Piccoli per completare l'attacco con Caputo.

Inzaghi con Handanovic in vantaggio su Onana, D'Ambrosio in difesa, Bellanova a destra nella mediana a cinque per far rifiatare Dumfries e Gosens a sinistra. Gagliardini e Calhanoglu le mezz'ali: importante quest'ultima. Insieme a Lukaku dovrebbe andare Correa e non Lautaro Martinez.

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI-INTER

EMPOLI (4-3-1-2): Perisan; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Parisi; Fazzini, Marin, Bandinelli; Baldanzi; Caputo, Cambiaghi.

INTER (3-5-2): Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Acerbi; Bellanova, Gagliardini, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Lukaku, Correa.