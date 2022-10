Dopo il ko con la Lazio, la Dea di Gasperini è ospite dell'Empoli di Zanetti, reduce dal poker subito contro la Juventus.

Dalle ambizioni legate a una salvezza tranquilla a quelle d'alta classifica: Empoli e Atalanta si giocano un pezzo di stagione al Castellani.

I toscani sono reduci dalla pesante sconfitta per 4-0 all'Allianz Stadium contro la Juventus, rimediata nell'ultimo turno: gli azzurri di Paolo Zanetti sono a metà classifica a +5 dalla Sampdoria, terz'ultima, ma hanno il secondo peggior attacco del campionato, con 9 reti all'attivo.

La Dea ha perso l'ultima contro la Lazio: è stata la prima sconfitta della formazione di Gian Piero Gasperini in campionato, che ha fatto perdere il treno del Napoli, spedito al comando della Serie A.

L'Empoli con il 4-3-1-2 con pochi dubbi: l'unico vero rebus è quello legato a Satriano, che dovrebbe partire dal primo minuto in coppia con Destro, ma non è da escludere una trequarti composta da Baldanzi e Bajrami.

L'Atalanta con Musso che torna tra i pali dopo l'infortunio e con Okoli favorito su Toloi in difesa: Scalvini in mediana, con Pasalic tra le linee a sostegno di Lookman e Zapata (in pole su Hojlund).

PROBABILI FORMAZIONI EMPOLI-ATALANTA

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, De Winter, Luperto, Parisi; Haas, Marin, Bandinelli; Baldanzi; Destro, Satriano. All. Zanetti.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Okoli, Demiral, Djimsiti; Hateboer, Scalvini, Koopmeiners, Soppy; Pasalic; Lookman, Zapata. All. Gasperini.