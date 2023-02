Per la sfida in casa dell'Eintracht, il Napoli può contare su tutti i titolarissimi: davanti Kvara e Osimhen per sognare i quarti di Champions League.

Il Napoli che sta cannibalizzando la Serie A proverà a fare altrettanto in Champions League. Per riuscire nell'impresa, in una competizione in cui quest'anno ha già battuto il record di miglior attacco della storia della fase a gironi, dovrà partire col piede giusto, giocando a Francoforte contro l'Eintracht, forse una delle avversarie più abbordabili tra quelle presenti al sorteggio.

Luciano Spalletti, ovviamente, non fa riposare i titolarissimi: dentro dunque Meret, Kim, Zielinski, Lozano e, soprattutto, il duo delle meraviglie: Kvaratskhelia-Osimhen.

I due sono in stato di grazia e dovranno confermarsi anche in Champions, contro una squadra non imbattibile, ma da non sottovalutare e pur sempre campione della scorsa edizione dell'Europa League.

Gli uomini di Glasner, reduci dalla vittoria per 2-0 con il Werder Brema, metteranno in campo il loro classico 3-4-2-1, con Lindstrom e Gotze a sostegno del giovane Kolo Muani, stella della squadra.

Mai il Napoli è andato ai quarti di finale in Champions: quest'anno potrebbe essere la volta buona, ma non sottovalutare l'avversario e continuare a offrire il gioco spumeggiante a cui siamo ormai abituati è d'obbligo.

PROBABILI FORMAZIONI EINTRACHT FRANCOFORTE-NAPOLI

EINTRACHT FRANCOFORTE (3-4-2-1): Trapp; Tuta, Hasebe, Ndicka; Knauff, Kamada, Sow, Max; Lindstrom, Gotze; Kolo Muani. All. Glasner.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti.