Probabili formazioni Eintracht Francoforte-Rangers: recuperano Lindstrøm e Roofe

A settembre in pochissimi avrebbero immaginato un epilogo così, specialmente in un’edizione dell’Europa League così competitiva. A febbraio, probabilmente, le percentuali di vedere Eintracht Francoforte e Rangers giocarsi la finalissima di Siviglia erano ancora più basse. Questa sera, però, al Pizjuan in campo ci saranno loro. La coppa delle sorprese si conferma ancora.

I tedeschi cercano un successo europeo che manca dal 1980, dalla Coppa UEFA vinta contro il Borussia Mönchengladbach, unico trofeo continentale del club. Nel 2019 l'Eintracht è arrivato fino alla semifinale di Europa League, salvo poi perdere col Chelsea. Quest’anno ha strappato gli scalpi al Betis, al Barcellona e al West Ham. E nel cammino verso Siviglia non ha mai perso.

I Rangers, invece, di sconfitte ne hanno incassate diverse. Ultima quella in semifinale col Lipsia, 1-0 all’andata, ribaltata col 3-1 di Ibrox che è valso la finale. Gli scozzesi possono toccare il cielo 10 anni dopo il fallimento che li ha visti ripartire dalla quarta serie e 50 anni dopo l’ultimo e unico trofeo europeo: la Coppa delle Coppe.

Storie parallele, percorsi incrociati che a Siviglia trovano conclusione. Solo per una ci sarà la gioia. Il sostegno non mancherà, visto che si preannuncia un esodo nella città dell’Andalusia: oltre 150mila tifosi attesi. Da Francoforte sono partiti voli e anche pullman (30 ore di viaggio).

Oliver Glasner in conferenza stampa ha fatto un appello ai tifosi dell’Eintracht, ringraziandoli del loro supporto incondizionato. Il tecnico ha solo due dubbi di formazione: il principale riguarda Lindstrøm, rientrato dopo un infortunio. “Devo decidere se farlo partire dall’inizio” ha dichiarato. In caso di panchina, pronto l’ex Milan Hauge.

L’altro riguarda la difesa, dove manca Hinteregger, unico indisponibile: Touré più di Hasebe, con Tuta in mezzo. A centrocampo Rode più avanti di Jakic per affiancare Sow. Per il resto, nessuno stravolgimento.

I Rangers devono fare ancora a meno di Morelos, ma recuperano Kemar Roofe, che dovrebbe affiancare Kent nel duo d’attacco.

Van Bronckhorst potrebbe valutare la conferma della difesa a tre con Bassey. Aribo in mezzo con Jack e Kamara, Tavernier (7 goal nella competizione) e Barisic larghi. Solo panchina per Ramsey, così come per Diallo. Sempre ai box Hagi.

L'articolo prosegue qui sotto

LE PROBABILI FORMAZIONI DI EINTRACHT FRANCOFORTE-RANGERS

EINTRACHT: (3-4-2-1): Trapp; Touré, Tuta, N'Dicka; Knauff, Sow, Rode, Kostić; Lindstrøm, Kamada; Borré. All. Glasner

RANGERS (3-5-2): McGregor; Goldson, Lundstram, Bassey; Tavernier, Jack, Kamara, Aribo, Barisic; Roofe, Kent. All. Van Bronckhorst