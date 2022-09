La formazione di Alvini ospita quella di Sarri, reduce dalla pesante batosta in Europa League rimediata contro il Midtjylland.

Una gara crocevia per entrambe le formazioni: Cremonese e Lazio si giocano tanto, soprattutto per il periodo vissuto.

La formazione di Alvini non ha ancora vinto dal suo ritorno in Serie A, pareggiando negli ultimi due turni contro Sassuolo e Atalanta.

Quella di Sarri, invece, è reduce dal pesante ko subito contro il Midtjylland in Europa League, con il risultato finale di 5-1: insomma, cerca la scossa.

La Cremonese schiera Radu in porta, Lochoshvili, Chiriches e Aiwu, in vantaggio su Hendry, in difesa. Sernicola preferito a Ghiglione, con Meité e Valeri, e con uno tra Ascacibar e l'ex Escalante. Pickel gioca dietro a Dessers e Okereke.

Nella Lazio solito 4-3-3 con Provedel in porta, Lazzari indisponibile: giocano Hydaj, Patric, Romagnoli e Marusic in difesa. Milinkovic-Savic, Cataldi e Luis Alberto, quest'ultimo preferito a Basic, in mediana. Felipe Anderson e Immobile verranno affiancati da Pedro.

PROBABILI FORMAZIONI CREMONESE-LAZIO

CREMONESE (3-4-1-2): Radu; Aiwu, Chiriches, Lochoshvili; Sernicola, Ascacibar, Meité, Valeri; Pickel; Dessers, Okereke.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Hysaj, Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Felipe Anderson.