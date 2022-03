Tre punti di vantaggio sul Napoli, quattro sui cugini dell'Inter (con una gara in meno), sette sulla Juventus. Il Milan punta ad allontanare ulteriormente le inseguitrici in classifica nell'incontro del trentesimo punto contro il Cagliari, in quel della Unipol Domus sarda.

Dopo una grande cavalcata per andare oltre il terzultimo posto, ora il Cagliari deve fare i conti con due k.o di fila. I rossoblù sono in lotta per rimanere nella massima serie insieme a Venezia, Sampdoria e Spezia tra le altre, con quest'ultima battuta nel match del venerdì contro il Sassuolo.

Mazzarri deve fare i conti con la positività al covid di Baselli: dentro Marin con Grassi, Deiola e Dalbert. Sugli esterni giocheranno Dalbert e Bellanova, mentre in attacco ci sarà Pavoletti con Joao Pedro. In porta Cragno, difeso da Goldaniga, Lovato ed Altare.

Dall'altra parte Pioli non punta su Ibrahimovic, in panchina, per dare spazio a Giroud. Alle sue spalle occhi su Leao, Saelemaekers e Kessié. Tra i pali Maignan come di consueto, mentre la retroguardia sarà composta da Calabria, Tomori, Kalulu e Theo Hernandez. In mediana ci sono Bennacer e Tonali.

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Goldaniga, Lovato, Altare; Bellanova, Deiola, Grassi, Marin, Dalbert; Pavoletti, Joao Pedro.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Kalulu, Theo Hernandez; Bennacer, Tonali; Saelemaekers, Kessie, Leao; Giroud.