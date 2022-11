Probabili formazioni Brasile-Svizzera: Rodrygo sostituisce Neymar

La Seleçao in campo con qualche dubbio contro la Svizzera: Eder Militao avanti rispetto a Dani Alves, Vargas nel tridente di Yakin.

Il Gruppo G di Qatar 2022 si è aperto con due successi prevedibili, ma questo non vuol certo die che non possano esserci sorprese: Brasile-Svizzera, in questo senso, può essere una gara spartiacque.

La Seleçao di Tite ha vinto all'esordio con un 2-0 contro la Serbia firmato Richarlison, autore di una doppietta e di un goal che finirà dritto dritto nella copertina di questi Mondiali.

La formazione di Murat Yakin si è fatta trovare pronta contro il Camerun, conquistando tre punti importanti con l'1-0 siglato da Embolo.

Attualmente entrambe le squadre sono al comando del Gruppo G e la sfida della seconda giornata di Qatar 2022 vale tantissimo per definire le gerarchie nel raggruppamento.

Tra i verdeoro ci sono tanti dubbi legati alle condizioni fisiche degli uomini di Tite, che non stanno al meglio: in porta persiste il ballottaggio tra Alisson ed Ederson, mentre in difesa a raccogliere l'eredità dell'infortunato Danilo sarà Eder Militao, in vantaggio su Dani Alves. Completano la difesa Thiago Silva, Marquinhos e Alex Sandro.

In mediana Paquetà (recuperato) e Casemiro giocheranno alle spalle di Raphinha, Vicinius e Rodrygo, che sostituirà Neymar. Avanti Richarlison. L'alternativa è l'inserimento di Fred a centrocampo con Paquetà sulla linea dei trequartisti al posto di Rodrygo.

Nella Svizzeraa Elvedi è favorito su Schar per una maglia da titolare al fianco di Akanji, nella difesa completata da Widmer e Rodriguez, a protezione di Sommer.

Sow, Freuler e Xhaka giocheranno in mediana a supporto del tridente guidato da Shaqiri, Embolo e Vargas, quest'ultimo in netto vantaggio su Okafor.

PROBABILI FORMAZIONI BRASILE-SVIZZERA

BRASILE (4-2-3-1): Alisson; Eder Militao, Thiago Silva, Marquinhos, Alex Sandro; Paquetà, Casemiro; Raphinha, Rodrygo, Vinicius jr; Richarlison.

SVIZZERA (4-3-3): Sommer; Widmer, Akanji, Elvedi, Rodriguez; Sow, Freuler, Xhaka; Shaqiri, Embolo, Vargas.