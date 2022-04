Probabili formazioni Bologna-Sampdoria: Orsolini nel tridente rossoblù

Bologna e Sampdoria in classifica non sono molto distanti: una è quattordicesima, l'altra è sedicesima. Solo 5 punti di distacco: per questo motivo vincere diventa fondamentale.

Segui Bologna-Sampdoria su DAZN. Attiva ora

La formazione rossoblù, guidata da Miroslav Tanjga per il momento vissuto da Sinisa Mihajlovic, è reduce dal pareggio a San Siro contro il Milan, frutto di un'ottima prova in difesa.

I blucerchiati di Marco Giampaolo ha vinto solo una gara nelle ultime 5, contro il Venezia al Penzo: nell'ultimo turno ha perso contro la Roma a causa della rete siglata da Mkhitaryan.

Il Bologna con un 3-4-3 con Skorupksi in porta protetto da Soumaoro, Medel e Theate in difesa. Hickey, Aebischer, Schouten e Dijks in mediana alle spalle di Orsolini (al rientro tra i titolari), Arnautovic e Barrow.

L'articolo prosegue qui sotto

Nella Sampdoria 4-3-2-1 con Audero tra i pali, Bereszynski, Ferrari, Colley e Murru in difesa. Candreva, Rincon e Thorsby a centrocampo con Sensi e Sabiri a supporto di Caputo.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA-SAMPDORIA

BOLOGNA (3-4-3): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; Hickey, Aebischer, Schouten, Dijks; Orsolini, Arnautovic, Barrow.

SAMPDORIA (4-3-2-1): Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Murru; Candreva, Rincon, Thorsby; Sensi, Sabiri; Caputo.