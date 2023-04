Il Dall'Ara accende il sabato pomeriggio: rossoblù con Sansone falso nove. Turnover quasi totale per Pioli: Maignan c'è.

La vittoria nel "primo round" dei quarti di finale di Champions League contro il Napoli ha dato una spinta emotiva non indifferente al Milan di Stefano Pioli, che apre il sabato pomeriggio di Serie A al Dall'Ara contro il Bologna.

I rossoblù di Thiago Motta in stagione hanno già dimostrato di poter far male alle grandi, ma all'andata, nel momento più complicato della loro stagione, hanno perso per 2-0 a San Siro con le reti di Leao e Giroud. Non perdono, però, dalla sfida contro il Torino di inizio marzo: poi due pari e due vittorie contro Udinese e Atalanta.

Il Milan, come detto, ha vinto contro il Napoli in settimana e nell'ultimo turno ha pareggiato in casa contro l'Empoli per 0-0.

FORMAZIONI UFFICIALI BOLOGNA-MILAN

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumì, Kyriakopoulos; Ferguson, Schouten, Dominguez; Aebischer, Sansone, Barrow.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Kalulu, Thiaw, Ballo-Touré; Vranckx, Pobega; Saelemaekers, De Ketelaere, Rebic; Origi.