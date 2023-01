Monday night della diciassettesima giornata, con i felsinei che ospitano la Dea: Thiago Motta in emergenza in attacco, Gasp con Pasalic e Zapata.

Al Dall'Ara va in scena una di quelle partite che possono segnare una stagione: Bologna e Atalanta sono a caccia della prima vittoria del 2023.

I rossoblù di Thiago Motta hanno perso al rientro contro la Roma, all'Olimpico, con la rete di Pellegrini per i giallorossi: i 19 punti in classifica, comunque, sono un buon bottino, soprattutto per com'era iniziata la stagione.

Per i nerazzurri, invece, il discorso è più complesso: non vincono dal 30 ottobre, ovvero sal successo per 0-2 contro l'Empoli. Poi tre sconfitte consecutive e il pari, al rientro, contro lo Spezia, in rimonta.

Bologna in emergenza in attacco: non giocano Arnautovic, Barrow e Zirkzee. Ruolo di punta affidato a Sansone, con Orsolini, Ferguson e Soriano a supporto. Lykogiannis in vantaggio su Cambiaso per completare la difesa, a sinistra. Dominguez davanti a Schouten per una maglia da titolare in mediana.

Gasperini senza Muriel e con Zapata di nuovo titolare in attacco insieme a Lookman: sulla trequarti non gioca Ederson, al suo posto Pasalic, importantissimo contro lo Spezia. In difesa Okoli favorito su Palomino, così come Scalvini su Djimsiti. Ruggeti a sinistra nel centrocampo a quattro.

PROBABILI FORMAZIONI BOLOGNA-ATALANTA

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumi, Lykogiannis; Medel, Dominguez; Orsolini, Ferguson, Soriano; Sansone. All. Thiago Motta.

ATALANTA (3-4-1-2): Sportiello; Toloi, Okoli, Scalvini; Hateboer, De Roon, Koopmeiners, Ruggeri; Pasalic; Lookman, Zapata. All. Gasperini.