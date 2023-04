I rossoneri di Stefano Pioli ospitano i salentini di Marco Baroni a San Siro: assenti Giroud e Colombo. Nei giallorossi Di Francesco nel tridente.

La settimana da sogno del Milan, che ha guadagnato l'accesso alle semifinali di Champions League, si chiude con la sfida di San Siro contro il Lecce.

Un confronto importante per i rossoneri che, complice la sconfitta della Lazio all'Olimpico contro il Torino, vogliono accorciare sulla parte alta della classifica. Che, poi, vorrebbe dire qualificazione alla prossima Champions League senza dover passare dal trionfo nell'attuale edizione della competizione.

Dall'altra parte, però, ci sarà una squadra, quella di Baroni, che ha bisogno di punti fondamentali per staccare il gruppo in zona retrocessione e può farlo sfruttando il passo falso dello Spezia contro la Sampdoria.

Pioli senza Giroud, che ha ancora un problema al tendine d'Achille, e Pobega, che ha rimediato in allenamento una frattura costale composta: Kalulu sulla destra in difesa, Thiaw in vantaggio su Kjaer. In mediana Krunic, ma attenzione a Messias al posto di Bennacer, con passaggio al 4-2-3-1. Per adesso, comunque, Rebic al centro del tridente.

Nel Lecce c'è Pezzella come terzino sinistro. Blin in vantaggio su Maleh in mediana, Di Francesco preferito a Banda nel tridente. Out Colombo, neppure convocato.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN-LECCE

MILAN (4-3-3): Maignan; Kalulu, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer, Krunic; Brahim Diaz, Rebic, Leao.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti, Pezzella; Blin, Hjulmand, Oudin; Strefezza, Ceesay, Di Francesco.