Forlan riparte dalla panchina del Penarol: è ufficiale, c'è l'annuncio

L’ex attaccante dell’Inter, Diego Forlan, è il nuovo allenatore del Penarol. Ad annunciarlo è stato il club uruguaiano.

La notizia era nell’aria da qualche giorno, adesso però c’è anche l’ufficialità: Diego Forlan è il nuovo allenatore del Penarol.

Segui 3 partite della Serie A TIM a giornata in diretta streaming su DAZN

A comunicarlo è stato lo stesso club uruguaiano attraverso un post pubblicato sul proprio profilo Twitter.

El Club Atlético #Peñarol le da la bienvenida a Diego Forlán como nuevo entrenador del plantel principal. pic.twitter.com/elF9skana7 — PEÑAROL (@OficialCAP) December 20, 2019

“Il Club Atletico Penarol dà il benvenuto al nuovo allenatore della prima squadra Diego Forlan”.

L’ex attaccante dell’ , che lo scorso agosto ha annunciato l’addio al calcio giocato, inizia dunque la sua carriera da allenatore sedendosi su una delle panchine più prestigiose del Sudamerica.

Considerato uno dei giocatori più prolifici della storia del calcio uruguaiano (per lui anche 36 reti in 112 presenze con la ‘Celeste’), Forlan, nel corso della sua carriera, ha vestito le maglie di Indipendiente, , , , Inter, Internacional, Cerezo Osaka, Mumbai City, Kitchee, ma anche quella del Penarol, compagine nella quale è cresciuto ed è poi tornato per una stagione tra il 2015 ed il 2016.