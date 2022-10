Football Manager 2023: uscita, novità, prezzo, mobile e android

Tutto quello che c'è da sapere sul nuovo gioco manageriale: dalla data di uscita al costo, passando per le ultime news e i dispositivi.

Football Manager 2023 sta arrivando nei negozi di videogiochi e offrirà ai giocatori un sacco di divertimento, eccitazione ed esperienza manageriale virtuale. L'edizione 2022 del gioco è stata rilasciata a novembre dello scorso anno ed è riuscita a vendere più di un milione di copie solo su piattaforme PC/Mac in meno di un anno.

Se stai pensando di acquistare il gioco per te o come regalo per qualcuno, chiedendoti cosa c'è di nuovo e solo generalmente curioso, GOAL ha tutte le informazioni di cui avrai bisogno.

In questa pagina

Quando esce Football Manager 2023?

L'8 novembre 2022. L'Early Access al gioco sarà disponibile due settimane prima dell'uscita per tutti, dunque il 25 ottobre, ma solo da rivenditori digitali approvati da SEGA.



Quanto costerà Football Manager 2023?

Il prezzo di Football Manager 2023 ammonta a 44,99 sterline, con la possibilità di ottenere uno sconto qualora venisse prenotato in anticipo rispetto alla data d'uscita: in tal caso, il costo di acquisto del videogioco ammonterebbe a 36 sterline.

Quando si tratta di negozi, Football Manager 2023 può essere disponibile per l'acquisto come download per PC o Mac tramite Epic o Steam e lo store ufficiale di Sega, oltre che lo store Microsoft.

Football Manager 2023 Console e Football Manager 2023 Touch dovrebbero essere più economici del gioco completo per PC, in modo simile alla serie dell'anno scorso.

Football Manager 2022 Xbox Edition e Touch Edition avevano un prezzo di £ 29,99 nel Regno Unito e $ 39,99 negli Stati Uniti.

I dispositivi per Football Manager 2023

Football Manager 2023 sarà disponibile per giocare su PC, Mac, dispositivi Xbox e PlayStation 5. FM23 Touch sarà disponibile per giocare su dispositivi Android e Apple (tramite Apple Arcade). La versione PS5 e Xbox del gioco è conosciuta come FM23 Console (in precedenza era stata chiamata Xbox Edition)

Il capo di Football Manager Miles Jacobson ha descritto l'aggiunta di dispositivi PlayStation e Apple come "un altro significativo passo avanti" per il gioco. "I fans ci hanno chiesto di produrre un titolo PlayStation per diversi anni, quindi sono entusiasta che quei giocatori abbiano ora la possibilità di provare la cosa più vicina all'essere un vero allenatore di calcio" ha detto Jacobson.

"La nostra decisione di non rilasciare un gioco Touch su iOS o Android nel 2021 è stata difficile da prendere e deludente per alcuni dei nostri fans. Questa entusiasmante partnership con Apple Arcade ci consente di reintrodurre un titolo popolare in un modo sensato per noi come studio e per la più ampia comunità FM".

Quali novità su Football Manager 2023?

Football Manager 2023 vedrà una serie di nuove funzionalità aggiunte al gioco per soddisfare l'enorme base di fansdel videogioco. Una delle novità più grandi che i tifosi aspettano è il possibile ritorno dei giganti della Serie A, la Juventus, come uno dei club giocabili del gioco.

Konami ha annunciato che l'accordo di licenza della Juventus con eFootball è volto al termine e questo potrebbe aprire la strada al ritorno della Vecchia Signora nel gioco di simulazione manageriale. Per anni i giocatori hanno dovuto scegliere la versione alternativa della Juventus nel gioco, una squadra chiamata Zebre.

A parte il gameplay complessivamente migliorato, l'integrazione del calcio femminile nel database del gioco è un'altra caratteristica che i fans sperano di vedere in FM23. Gli sviluppatori di Football Manager hanno costruito un database e una tecnologia per il calcio femminile da diversi anni, ma non è chiaro se sarà pronto per essere lanciato in tempo per FM23.

Football Manager 2023 trailer

Guarda il trailer di Football Manager 2023 nel video qui sopra! Le scene catturate dalla versione PC/Mac, promette un gioco emozionante e invita i giocatori a "strappare il copione" alla ricerca della gloria virtuale.

