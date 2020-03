Football Manager 2020 gratuito per una settimana: cosa fare per giocare

La SEGA ha annunciato la decisione di rendere gratuito per una settimana Football Manager: “Per riempire il maggior tempo a disposizione”.

Quelle che tutti stiamo vivendo sono settimane molto diverse da quelle abituali. L’emergenza Coronavirus sta infatti costringendo in moltissimi ad autoisolarsi a casa al fine di ridurre al minimo i possibili rischi di contagio.

Questo vuol ovviamente dire che sono moltissime le persone che sono state costrette a cambiare, almeno momentaneamente, le proprie abitudini in breve giro di posta e se la cosa vuole inevitabilmente dire avere meno contatti a livello sociale, dall’altro vuol dire avere un po’ più di tempo a disposizione.

Tra le aziende che stanno cercando di rendere le giornate meno lunghe c’è anche la SEGA. La famosa multinazionale giapponese che sviluppa e pubblica videogiochi, ha deciso di mettere a disposizione gratuitamente per una settimana, quello che da anni è uno dei titoli più amati dagli appassionati: Football Manager.

Dal 18 marzo al 25 marzo, verrà quindi concessa la possibilità di giocare a ‘Football Manager 2020’ senza alcun esborso. A confermarlo è una nota apparsa sul sito ufficiale proprio di Football Manager.

“Visto che in questo periodo forse hai più tempo a disposizione, abbiamo trovato un modo per riempirti le ore libere disponibili. Football Manager 2020 è ora gratuito su Steam per una settimana, a partire dalle 15:00 (GMT) di mercoledì 18 marzo e fino alle 15:00 (GMT) di mercoledì 25 marzo”.

Per poter accedere al gioco, bisogna avere un account Steam, andare sulla pagina di ‘Football Manager 2020’ e premere il pulsante download. A questo punto, il titolo entrerà a far parte della propria libreria e vi si potrà giocare gratuitamente per una settimana.

Nel caso in cui non si abbia un account Steam, bisognerà istallarlo, seguire le istruzioni, impostare l’account e poi andare sulla pagina di ‘Football Manager 2020’ per il download.