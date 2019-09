Fonseca e il turnover: "Domani gioca Smalling, Dzeko e Kolarov non riposano"

La Roma punta a continuare la sua striscia positiva contro l'Atalanta. Paulo Fonseca ha annunciato Smalling titolare, Dzeko e Kolarov non riposano.

Dopo una partenza titubante, la di Paulo Fonseca ha ingranato e trovato tre vittorie consecutive tra ed . Contro l' nel turno infrasettimanale punta a centrare la quarta.

Il tecnico portoghese ha presentato la sfida in conferenza stampa, annunciando alcuni cambiamenti possibili nella squadra, compreso l'esordio di Smalling al posto dell'infortunato Mancini.

“Domani gioca Smalling. Vedremo per il resto, sicuramente farò alcuni cambiamenti. Nessuno è al di sopra della squadra e scelgo in funzione alla partita specifica”.

Non ci sarà riposo, per ora, per Dzeko e Kolarov, giocatori fondamentali nello scacchiere giallorosso.

“Sono giocatori importantissimi per noi. In questa fase in cui stanno giocando molto vorrei farli riposare, ma in questo momento non è possibile. Hanno sempre risposto positivamente”.

Elogi anche per Cristante, uno degli intoccabili della prima Roma targata Fonseca per l’equilibrio e per le caratteristiche.

“È un giocatore intelligente e capisce cosa voglio in quel ruolo, è coraggioso e sa correre dei rischi. È forte difensivamente, apprezzo che sia forte quando riceve la palla. Ha un buon passo. Finora è stato tra i più importanti per il suo equilibrio tattico”.

Fonseca si aspetta una partita fatta di duelli contro l’Atalanta, squadra che mette grande fisicità in campo.

“Ci aspettiamo una partita molto difficile, contro un avversario forte fisicamente e aggressiva in fase difensiva, con qualità tecniche e individuali in attacco. Sarà una partita fatta di duelli. Gasperini poteva venire qui? Non mi chiederà cosa si è perso, ci saluteremo con rispetto e cordialità”.

La Roma va alla ricerca del quarto successo in fila dopo aver battuto , Basaksehir e in extremis. Il tecnico chiede però prudenza ed equilibrio.