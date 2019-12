Fonseca su Kluivert: "Non vogliamo rischiarlo"

Fonseca in conferenza stampa ha presentato la partita contro la SPAL e annunciato che Kluivert potrebbe non esser rischiato: "Sento che non sta bene".

L’insoddisfazione di Paulo Fonseca dopo il 2-2 contro il Wolfsberger in può essere già dimenticata grazie al campionato. La ospita la all’Olimpico per continuare la rincorsa alla .

Il tecnico portoghese in conferenza stampa ha parlato anche della partita contro gli austriaci, sottolineando gli errori, e delle insidie della partita contro la squadra di Semplici.

"Non mi è piaciuto l’atteggiamento contro il Wolfsberger, ho parlato anche con i giocatori. Per me è finita. La Spal è una delle squadre con la miglior organizzazione difensiva. Spero possa avere il solito atteggiamento. Abbiamo lavorato sulle seconde palle".

Sui singoli e sulle scelte Fonseca non si è sbilanciato, ma ha evidenziato l'importanza di Pellegrini e la necessità di migliorare di Under.

In questo momento Pellegrini è molto importante come trequartista, non sto pensando di cambiarlo. Non voglio parlare di situazioni individuali, ma Under deve migliorare molte cose. Alcuni che mi hanno deluso in Europa League possono giocare anche domani".

Potrebbe non esserci Kluivert, non ancora al meglio e che non sarà rischiato. Aperto il ballottaggio tra Jesus e Cetin in difesa.