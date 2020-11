Fonseca prima di Roma-Parma: "Lorenzo Pellegrini convocato, Smalling no"

Un recupero e un'assenza pesante per la che domani ospita il nell'ottava giornata di . Chris Smalling, alle prese con un'intossicazione alimentare, non sarà della gara.

A confermarlo durante la conferenza stampa della vigilia è stato il tecnico Paulo Fonseca, che invece potrà nuovamente contare su Lorenzo Pellegrini. Il centrocampista ha superato il coronavirus.

"Lorenzo non è al meglio, ma sarà convocato. Smalling non è pronto, non ci sarà domani".