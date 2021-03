Fonseca all'attacco: "Rigori ridicoli sempre alle stesse squadre"

Il tecnico della Roma, Paulo Fonseca, parla dopo la sconfitta di Parma: “Gli arbitri sbagliano tanto, noi riceviamo un trattamento diverso”.

Serviva una vittoria alla Roma per restare nella scia delle primissime della classe, sul campo del Parma è invece arrivata una pesante sconfitta. I giallorossi sono stati superati per 2-0 da una squadra che inseguiva da ben quattro mesi il ritorno al successo in campionato.

Dopo il triplice fischio finale, parlando ai microfoni di Roma TV, Paulo Fonseca non ha cercato alibi, tuttavia ha criticato aspramente l’operato del direttore di gara Piccinini e degli uomini al VAR.

“Oggi non abbiamo perso per colpa dell’arbitro, ma il rigore a favore del Parma non c’è. Quando gioca la Roma non si guarda il VAR. Non era calcio di rigore e il VAR non ha aiutato. Può anche capitare che l’arbitro non veda un episodio, ma poi il VAR deve andare a correggere. Con altre squadre si fa maggiore attenzione e a fine campionato queste cose valgono sei o sette punti”.

Il tecnico portoghese ha quindi chiesto maggiore attenzione per la Roma.