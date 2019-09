Fonseca e il primo derby di Roma: "Ho lasciato qualche anno di vita in campo..."

Il primo derby di di Paulo Fonseca è terminato con un 1-1 pieno di emozioni, occasioni e pali. Si tratta del secondo parerggio consecutivo per il tecnico portoghese.

Nel post gara, ai microfoni di 'Sky Sport', il tecnico portoghese ha commentato il match, affermando che le emozioni lo hanno anche... fatto invecchiare.

"Per chi ama il calcio questa è stata una grande partita, un privilegio parteciparci. Sono state create tante occasioni di goal, è stato uno spettacolo. È stato un derby spettacolare, molto emozionante. Per noi allenatori è difficile gestire certe emozioni, ho lasciato anche qualche anno di vita in campo...".