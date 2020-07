Fonseca spegne le voci: "Non c'è nessun caso Zaniolo"

Il tecnico della Roma, Paulo Fonseca, parla alla vigilia della sfida con la Fiorentina: “Gara difficile, Dzeko è contento e motivato”.

Reduce dalla nettissima vittoria ottenuta sul campo della e in serie positiva da cinque turni, la tornerà in campo domenica sera per ospitare all’Olimpico la . La compagine giallorossa, contro i gigliati cercheranno quei punti che possano consentirle di allungare sul e di mettere una seria ipoteca sulla conquista del quinto posto in classifica.

Paulo Fonseca, parlando nella conferenza stampa di presentazione del match, ha spiegato come sta la sua squadra.

“Siamo in un buon momento, sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista tattico. Dobbiamo continuare a crescere e dobbiamo continuare ad avere l’ambizione vista nelle ultime sfide. Stiamo giocando con un modulo nuovo, ci sono ancora delle cose da imparare, ma stiamo bene e la squadra ha fiducia ed è motivata. Queste ultime tre partite di campionato serviranno anche per arrivare bene alla sfida con il ”.

Zaniolo è entrato benissimo contro la SPAL, ma il tecnico della Roma non si è sbilanciato sul suo possibile impiego dal 1’.

“Vedremo domani. E’ vero che nell’ultima partita ha fatto molto bene, ma non possiamo dimenticare che prima della SPAL si è allenato solo una volta. Zaniolo viene da uno stop di sei mesi per infortunio, è importante gestirlo bene”.

La Roma dovrebbe essere costretta a rinunciare a Smalling in .

“Io sono totalmente concentrato sulla Fiorentina e non sto pensando all’Europa League. Adesso dobbiamo focalizzarci sulla Fiorentina e non sul Siviglia. La cosa più importante è domani”.

Nel corso delle ultime settimane si è spesso parlato di un possibile ‘caso’ Zaniolo.

“Parliamo di un ‘non caso’. Io ho sempre detto la verità, non ci sono problemi. In ogni squadra si creano determinate situazioni, l’importante è risolverle subito. Abbiamo affrontato la cosa, ci siamo parlati e non c’è alcun caso”.

Ultimamente sono circolate voci relative ad un possibile addio di Dzeko a fine stagione.

“Non penso al mercato, penso alla prossima partita. Edin non è scontento, sta bene ed è motivato”.

Fonseca non si aspetta una partita semplice.

“La Fiorentina è in un ottimo momento di forma ed è imbattuta nelle ultime sei partite. Ha pareggiato con l’ e sta giocando mene. Sarà una gara difficile contro una squadra che sta bene”.

Il grande rivale nella corsa al quinto posto è il Milan.