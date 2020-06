Fonseca arrabbiato: "Il Milan non ha creato molto, vittoria regalata"

Brutto stop per la , che viene sconfitta dal e rischia di vedere scappare definitivamente il sogno . I giallorossi dopo un discreto avvio sono crollati nella ripresa anche a causa di una condizione fisica decisamente precaria.

Paulo Fonseca, intervistato da 'DAZN' al termine della partita, non ha però cercato troppi alibi sottolineando i gravi errori della sua squadra.

"La verità è che anche nella ripresa il Milan non ha creato grandi occasioni, abbiamo controllato bene le loro situazioni offensive. La squadra però era più bassa, aveva difficoltà ad uscire dalla pressione. Non possiamo dimenticare che il Milan ha avuto 7 giorni per preparare questa partita, per loro era la terza partita, per noi la seconda. Non possiamo regalare il primo goal, come abbiamo fatto oggi e con la Samp. Le squadre non creano molte occasioni in questa fase di ripartenza, se poi regaliamo i goal diventa tutto più difficile".