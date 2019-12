Fonseca presenta Fiorentina-Roma: "Smalling sta bene, Kluivert no"

Paulo Fonseca in conferenza stampa: "Spinazzola non gioca? Scelta tecnica, io devo pensare alla Roma. Mercato? Con Petrachi parliamo di tutto".

Quarta in classifica, la torna nuovamente in campo prima di tutti. Altro anticipo del venerdì sera, come contro l' . Ed è Paulo Fonseca, allenatore giallorosso, a presentare in conferenza stampa il match di domani sera in casa della .

"Smalling sta bene, è un'opzione per la partita. Kluivert non è pronto, meglio non rischiarlo in questa partita. Dobbiamo aspettare per recuperarlo completamente. Spinazzola teme di perdere la Nazionale? Sta bene, la mia è un'opzione tecnica. Io devo pensare solo alla Roma, anche se capisco la sua situazione".

La presenza o meno di Federico Chiesa, sempre in dubbio, non influirà sulle scelte di Fonseca. E ad assicurarlo è lo stesso tecnico portoghese.

"No. Non sappiamo se Chiesa giocherà o no, ma non cambierà nulla da parte nostra".

Capitolo calciomercato: Fonseca ne sta già parlando con Petrachi?

"Con Petrachi parliamo di tutto tutti i giorni: di mercato, dei giocatori, delle nostre famiglie... di tutto".

Si chiude con l'argomento terzino: da Florenzi a Hysaj. Nome, quest'ultimo, che Fonseca non ha intenzione di commentare.

"Non voglio parlare di giocatori di altre squadre. Florenzi può rischiare di perdere la Nazionale? Con lui non ne abbiamo parlato: abbiamo parlato solo della Roma".