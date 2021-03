Fonseca ritrova Dzeko per Roma-Shakhtar: "Sarà convocato"

Le parole di Paulo Fonseca in conferenza alla vigilia di Roma-Shakhtar Donetsk: "Non mi piace sfidare le mie ex squadre. Dzeko e Ibañez convocati".

Vigilia di Europa League per la Roma che agli ottavi di finale, dopo aver eliminato i portoghesi del Braga senza troppi problemi, trova sulla sua strada l'ostico Shakhtar Donetsk.

Una società a cui è molto legato Paulo Fonseca, che proprio sulla panchina dello Shakhtar ha scritto pagine importanti della sua carriera da allenatore.

"Questi sono giocatori a cui piacciono partite del genere. E' una squadra che difende bene e gioca molto corta, dovremo fare una gara attenta perché sarà molto difficile. Lo Shakhtar ha un allenatore con le proprie idee, rispetto a quando lo allenavo io ora il modulo è diverso".

Dzeko recuperato e a disposizione per il match dell'Olimpico.

"Dzeko si è allenato con la squadra e sarà convocato".

Ancora qualche dubbio sulla formazione titolare che scenderà in campo.

"Villar in campo? Dovrete aspettare domani. Ma è una possibilità, può giocare con Pellegrini così come Diawara. In difesa possiamo giocare con Mancini, Kumbulla e Smalling, oppure con Cristante".

I miglioramenti della Roma, soprattutto sotto l'aspetto difensivo, sono evidenti.

"Nelle ultime partite siamo migliorati difensivamente, abbiamo capito che è importante non prendere goal. Anche l'organizzazione è diversa, credo che la squadra faccia un gioco più sicuro senza perdere il pallone".

Nessun calcolo fatto in funzione dell'esperienza in Ucraina di Fonseca.

"La nostra strategia è per affrontare lo Shakhtar, non il mio ex club: è vero che io li conosco bene, ma anche loro conoscono le mie idee. Ci siamo preparati in funzione dei risultati ottenuti dallo Shakhtar e non in base a quella che è stata la mia esperienza in Ucraina".

A differenza dell'Olimpico, nella gara di ritorno in Ucraina saranno presenti i tifosi sugli spalti.

"Non mi piace affrontare le mie ex squadre, se avessi potuto scegliere non avrei giocato contro Braga e Shakhtar. Dispiace per il fatto che i tifosi non possano esserci, ma mi piace giocare davanti alla gente: se in Ucraina ci saranno gli spettatori allora sarò felice".

Buone notizie anche da Ibañez.