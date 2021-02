L'annuncio di Fonseca: "Dzeko giocherà Braga-Roma, Cristante capitano"

Riparte l'avventura della Roma in Europa League. I giallorossi sono di scena a Braga contro lo Sporting, per la gara d'andata dei sedicesimi di finale. Per Paulo Fonseca è un ritorno al passato, essendo stato allenatore tra il 2015 e il 2016.

A 'Sky', l'allenatore lusitano ha parlato alla vigilia del match annunciando la presenza di Edin Dzeko e non solo.

Queste, invece, le parole di Fonseca in conferenza stampa.

"Ho messo in guardia i calciatori della qualità del Braga. Il match sarà difficile, molti giocatori magari non conoscono il calcio portoghese ed era necessario metterli in guardia. Ora tutti sanno che il match è difficile e bisognerà fare il meglio per vincere".

"Tutti ritengono che ci sia una differenza di qualità, ma il Braga può giocarsela con tutte. Dobbiamo concentrarci sulla loro qualità collettiva, sono organizzati e forti e lo stanno dimostrando. In campionato hanno ottenuto ottimi risultati".

"Credo che sarà una partita aperta. Spero che il clima lo permetta, che non ci sarà pioggia, così che le due squadre possono offrire spettacolo. Sono due squadre che giocano in maniera offensiva, pressano alto e non aspettano l'avversario".