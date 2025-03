Fonseca: "Dzeko si è allenato bene, ma il capitano sarà Cristante"

E' Juventus-Roma il big match della seconda giornata di ritorno di Serie A: giallorossi terzi con 40 punti, uno in più rispetto ai bianconeri che però devono ancora recuperare la famosa gara non disputata ad ottobre contro il Napoli.

Intervenuto nella conferenza stampa della vigilia, Paulo Fonseca ha presentato la partita dell'Allianz Stadium.

"Sono squadre diverse, la Juve è fortissima. Rispetto a inizio stagione i bianconeri sono più intensi e con maggiore dinamica, Pirlo ha avuto tempo per lavorare con i suoi giocatori. Sono più forti ora. Noi siamo in fiducia, in un buon momento".

In settimana c'è stato il chiarimento con Dzeko, destinato comunque a partire dalla panchina a Torino: il capitano sarà Cristante, in sostituzione dello squalificato Pellegrini.

Il titolare del reparto d'attacco sarà Borja Mayoral, in un ottimo momento di forma e scalatore di posizioni nelle gerarchie del tecnico portoghese.

"Borja non ha bisogno della prossima partita per dimostrarmi cosa sa fare, io lo so già. Deve rimanere concentrato per giocare un'ottima gara domani".