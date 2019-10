Fonseca conferma: "Mancini a centrocampo, Perotti è pronto"

Dopo 4 pareggi consecutivi, la cerca la viittoria contro il nel big match dell'ottava giornata di . Un test soprattutto per capire la reazione della squadra alle difficoltà, sia a livello di risultati che a livello di emergenza infortuni a centrocampo.

Anche di questo Paulo Fonseca ha parlato in conferenza stampa alla vigilia, confermando che Mancini va verso la conferma a centrocampo.

"Sì, è possibile che Mancini giochi anche domani a centrocampo , non abbiamo alternative. Ha fatto una buona partita contro il Gladbach, non c’è la necessità di cambiare. Averlo lì permette a Veretout di giocare in una posizione più avanzata".

L’ipotesi è anche quella di rivedere Florenzi esterno alto, dopo il turno di riposo di cui ha goduto contro il in . Anche Perotti è pronto per giocare, mentre Pastore è da valutare.

"In questo momento prendo in considerazione tutte le ipotesi, vista la condizione di necessità. Perotti è pronto per giocare, non so se ha i 90 minuti nelle gambe, ma è pronto. Pastore in questo momento ha giocato più del normale, ma in questo momento non possiamo permetterci troppe rotazioni".