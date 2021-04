Fonseca dribbla le voci: "Il mio futuro non è importante, pensiamo alla Roma"

Il tecnico portoghese parla alla vigilia della delicata gara casalinga contro il Bologna: "Importantissimo vincere, Mkhitaryan non sarà titolare".

Rinfrancata dall'importantissima vittoria ottenuta nell'andata dei quarti di Europa League sul campo dell'Ajax, la Roma deve ora rituffarsi sul campionato dove ha raccolto solo un punto nelle ultime tre partite giocate. All'Olimpico arriva il Bologna di Sinisa Mihajlovic.

Paulo Fonseca in conferenza stampa difende il cammino della sua Roma ed il lavoro svolto finora.

"La Serie A e l'Europa League sono due competizioni diverse. Siamo stati quasi sempre nei primi quattro posti, ma ci sono mancati giocatori importanti. Scegliere una competizione? La cosa più importante è il Bologna".

Il tecnico portoghese sottolinea poi come la partita di domenica sarà fondamentale per la stagione giallorossa, mentre preferisce non pensare al suo futuro.

"I giocatori devono capire che vincere col Bologna sarebbe importantissimo. Il mio futuro non è importante, resto focalizzato sul presente. La cosa più importante ora è la Roma".

Fonseca quindi fa il punto sugli infortunati, da Smalling a Mkhitaryan. E spiega il mancato utilizzo di Pastore.