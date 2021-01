Fonseca annuncia l'assenza di Dzeko: "Ha un fastidio"

Momento a dir poco difficile per la , dopo la pesantissima sconfitta nel derby della Capitale e la figuraccia in Coppa contro lo .

Spezia contro cui i giallorossi cercheranno subito la rivincita in campionato. Paulo Fonseca, anche lui nel mirino della critica, assicura di avere il sostegno della società.

"Io ho sempre sentito l'appoggio del presidente. Abbiamo parlato anche oggi. Questo per me non è un caso".

Il tecnico annuncia a sorpresa l'assenza di Dzeko, ko dopo un problema accusato in .

"Pedro non sta bene, Mkhitaryan è in dubbio. Dzeko ha avuto una contusione e non sarà della partita. Cosa è successo dopo la partita? Quando non vinciamo si dice tutto il male possibile. Io non voglio contribuire alle speculazioni. La squadra mi segue? Sì. Io non sono uno che molla".