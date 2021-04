Roma-Ajax, Fonseca è chiaro: "La partita più importante della stagione"

L'allenatore della Roma in conferenza stampa alla vigilia dell'Ajax: "Calafiori giocherà dall'inizio. Smalling? Vicino al ritorno in campo".

Snodo cruciale della stagione per la Roma, che dopo il 2-1 ottenuto in casa dell'Ajax punta alle semifinali di Europa League sfidando gli olandesi nel return match dell'Olimpico.

Paulo Fonseca, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara, mettendo in guardia i giallorossi.

"Sappiamo che si tratta della partita più importante della stagione. Io ho sempre detto che la qualificazione non è chiusa. Conosco la loro qualità e so che verranno qua per vincere. Noi dovremmo essere concentrati e ci toccherà fare un'altra partita perfetta. Penso che tutti noi sappiamo che si tratta di una partita da non poter sbagliare. Ad Amsterdam abbiamo avuto una situazione difficile da affrontare, ma la squadra è rimasta equilibrata e questo è quello che voglio anche domani".

Dal punto di vista della formazione e della condizione dei suoi giocatori, Paulo Fonseca parla in particolare di tre uomini:

"Calafiori giocherà dall'inizio domani, ad Amsterdam ha giocato molto bene. Karsdorp sta facendo una grande stagione, ha imparato molto ma ha ancora margine di crescita. Smalling? Ha iniziato adesso il lavoro individuale in campo, penso che è vicino al punto di ritorno.

Fonseca sa bene che non potranno commettere nessuna disattenzione in una partita ostica e decisiva come quella contro l'Ajax.

"Questo tipo di partite sono quelle dove i dettagli fanno la differenza. Abbiamo analizzato a lungo la partita d'andata, dobbiamo restare concentrati soprattutto dal punto di vista difensivo, visto che loro sono molto forti offensivamente".

Subito dopo l'allenatore della Roma, ha parlato in conferenza anche Karsdorp: