Fonseca applaude Zaniolo: "Non è influenzato dalle critiche"

Dopo la vittoria contro il Milan, Paulo Fonseca ha fatto i complimenti a Zaniolo e alla sua Roma: "Abbiamo fatto una partita bellissima".

La è più forte dell'emergenza infortuni e contro il torna alla vittoria dopo 4 pareggi consecutivi. Il 2-1 porta le firme di Edin Dzeko e Nicolò Zaniolo, non basta il goal di Theo Hernandez.

Paulo Fonseca nel post-partita a 'Sky Sport' ha manifestato la sua felicità per la vittoria, facendo i complimenti soprattutto a Zaniolo, che in settimana era stato criticato da Capello.

"I giocatori hanno fatto una bellissima partita, hanno lottato molto, non è facile in questo momento giocare tre volte in una settimana, ma hanno meritato questa vittoria. Zaniolo non è influenzato dalle critiche. Ha fatto una grande partita e un goal importante per noi, abbiamo trovato 3 punti molto importanti".

Tra i migliori in campo anche Pastore, che non ha trovato il goal ma ha dato prova di grande solidità e condizione, nonostante il tour de forcee a cui è chiamato.

"Non possiamo dimenticare che Pastore ha giocato tre gare in una settimana. Non è facile, ma penso che oggi abbia dimostrato la sua qualità".

Fonseca ha anche spiegato la panchina di Florenzi, che non è subentrato nemmeno nella ripresa, quando gli son stati preferiti Antonucci, Cetin e Santon.