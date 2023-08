La 'follia' di Guzman: trucco da mago e rigore parato in Leagues Cup

Il portiere del Tigres si è esibito in un trucco di magia prima di un calcio di rigore per distrarre l'avversario: mossa riuscita.

Missione compiuta per il Tigres, qualificatosi per gli ottavi di finale della Leagues Cup, ovvero la competizione che riunisce le squadre di MLS e della Liga MX: per Gignac e compagni è arrivato un successo ai calci di rigore sul Vancouver Whitecaps.

Proprio l'ex Marsiglia ha risposto al vantaggio firmato da Vite, prima che Nahuel Guzman salisse in cattedra nella lotteria conclusiva: suo il rigore decisivo parato a Veselinovic, successivo ad una vera e propria esibizione spettacolare.

L'estremo difensore argentino si è infatti esibito in un trucco di magia, facendo uscire dalla propria bocca delle stelle filanti: una tattica volta ad acquisire una sorta di vantaggio psicologico nei confronti dell'avversario, decisamente andata a buon fine.

Veselinovic si è fatto ipnotizzare da Guzman, felino nell'andare ad intercettare la conclusione con un balzo sul lato sinistro: Gorriaran non ha poi fallito il suo di tentativo, regalando così l'accesso tra le migliori sedici del torneo al Tigres che sfiderà il Monterrey in un incrocio tutto messicano.

Guzman ci aveva provato anche in precedenza, stavolta con gesti da mimo prima del penalty calciato da Cordova: in quella circostanza, però, la mossa del portiere non aveva sortito alcun effetto.