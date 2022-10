Follia di Diego Costa: testata a Ben Mee, espulso nel recupero di Brentford-Wolverhampton

L'attaccante brasiliano, arrivato a settembre ai Wolves, ha lasciato i suoi in inferiorità numerica al termine della sfida contro il Brentford.

Finora il ritorno di Diego Costa in Premier League non è stato il migliore dei rientri possibili: l'attaccante brasiliano, dopo qualche mese da svincolato, a metà settembre ha firmato con il Wolverhampton. Una scelta coraggiosa.

Ha disputato fin qui 6 gare con i Wolves, accumulando un buon minutaggio, soprattutto nelle ultime giornate: contro il Brentford, però, si è visto qualcosa che di solito ha accompagnato le esperienze della sua carriera.

Diego Costa ha sostanzialmente perso la testa nel recupero della sfida del Brentford Community Stadium terminata 1-1, con le reti di Mee e Neves.

Proprio Mee è stato coinvolto nell'episodio che ha visto, suo malgrado, protagonista l'attaccante brasiliano ex Chelsea e Atletico Madrid, che nel recupero ha rifilato una testata al difensore del Brentford.

Il direttore di gara Madley, su segnalazione del VAR, ha interrotto il gioco e poi estratto il cartellino rosso all'indirizzo di Diego Costa, che rimedia la prima espulsione in stagione.

E, tra l'altro, oltre a lasciare i suoi in 10 contro 11 al 97', probabilmente starà fuori per diverse gare, trattandosi di condotta particolarmente violenta. Non il migliore dei ritorni possibili.