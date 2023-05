A Foggia scoppia il caos: assalto al pullman dopo il Derby perso col Cerignola

Dopo il pesante ko nel Derby ai Playoff di Serie C, i tifosi hanno assaltato il pullman della squadra.

L'atto uno del Derby dei Playoff di Serie C tra Audace Cerignola e Foggia si è concluso con un secco 4-1 per il club gialloblu, ma a far discutere è quanto accaduto nel post-partita.

I tifosi rossoneri hanno aspettato il pullman della squadra allenata da Delio Rossi al rientro in città, e da lì è scoppiato il caos.

Il pesante ko nel Derby, valido per l'andata del primo turno della fase nazionale dei Playoff di C, ha scatenato l'ira dei sostenitori del Foggia, che hanno fatto partire un lancio di fumogeni e hanno letteralmente assaltato il bus.

Un episodio grave, gravissimo, sul quale la polizia ha aperto un'indagine, e che arriva a pochi giorni dal ritorno del Derby, in programma lunedì 22 maggio allo Zaccheria, in casa del Foggia.

Al lancio di fumogeni è seguito anche lo scoppio di diversi petardi in una scena, quella ripresa dalle telecamere, che scrive una brutta pagina che con il calcio non dovrebbe c'entrare nulla.