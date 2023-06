Anche Fofana verso l'Arabia Saudita: l'Al-Nassr tratta con il Lens

Il centrocampista ex Udinese finisce nel mirino del calcio: la conferma arriva direttamente dal club francese.

E' ormai il tema di tutti i giorni, in sostanza: il calcio saudita è in forte espansione e ha messo nel mirino tanti, tantissimi giocatori dei campionati europei.

Anche Seko Fofana rischia di trasferirsi in Arabia Saudita: come ha confermato il Lens, proprietario del cartellino, è in corso una trattativa con l'Al-Nassr.

"Possiamo confermare l'esistenza di colloqui in corso tra Fofana e l'Al-Nassr e tra noi e l'entourage di Fofana", è il messaggio riportato da L'Equipe.

Per Fofana, centrocampista francese classe 1995, quattro stagioni all'Udinese tra il 2016 e il 2020, prima di trasferirsi in Ligue 1, al Lens, per circa 15 milioni di euro.

Fofana ha scelto la Costa d'Avorio come Nazionale (visto il doppio passaporto), ma potrebbe essere arrivato, per lui, il momento di lasciare l'Europa del calcio per trasferirsi, come molti altri, in Arabia Saudita.