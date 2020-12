Focolaio Covid al Frosinone: tre riserve contro il Pordenone, due sono portieri

Frosinone decimato dal Covid contro il Pordenone. Per i portieri in panchina preparate anche maglie da giocatori di movimento.

Il Coronavirus si è abbattuto con tutta la sua forza contro il . Dopo le positività annunciate nei giorni scorsi, solo nove dei quali nella giornata di sabato, la domenica si è aperta con un altra brutta notizia per il club laziale.

Alla già lunghissima lista di indisponibili si è aggiunto un ulteriore giocatore. A confermarlo è stato lo stesso Frosinone attraverso una nota apparso sul proprio sito ufficiale.

“Il Frosinone Calcio comunica che l’ultima serie di esami ha evidenziato un nuovo caso di positività al Sars-Cov-2 relativamente ad un membro del gruppo squadra che si aggiunge ai 13 comunicati nei giorni precedenti. Lo stesso è stato prontamente isolato secondo le direttive federali e ministeriali. La Società comunica, inoltre, di aver attivato tutte le procedure previste dal protocollo soft”.

Sono quindi ben quattordici i giocatori ai quali Alessandro Nesta ha dovuto rinunciare in occasione della sfida valida per la quindicesima giornata di Serie B contro il Pordenone.

Scendiamo in campo così #FroPor



Sponsored by

Occhiali in Cantiere pic.twitter.com/QFmYyFpCsE — Frosinone Calcio (@Frosinone1928) December 27, 2020

Il tecnico ha potuto convocare appena quattordici giocatori, dei quali undici sono ovviamente scesi in campo dal 1’, mentre in panchina sono andati, oltre ad un solo elemento di movimento, ovvero Tabanelli (non al top della condizione), i due portieri Marcianò e Trovato.

Altre squadre

Per questi ultimi due sono state preparate anche delle maglie non da portiere, nel caso in cui compagni di movimento fossero costretti ad abbandonare il terreno di gioco.