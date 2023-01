"Doppione" in casa Fluminense: Felipe Melo si allena con il figlio Davi

Il centrocampista brasiliano ha avuto modo di giocare con suo figlio nel corso di un allenamento con alcuni componenti delle giovanili.

Lo sguardo da duro non lo abbandona neanche quando, dagli spalti del centro sportivo del Fluminense, qualcuno lo ha immortalato in un momento che segna irrimediabilmente la sua carriera e la sua vita.

Felipe Melo è anche questo, insomma: il viso corrucciato, reduce dalle tante battaglie vissute, non si scompone neppure in presenza di suo figlio, Davi. Non fuori dal campo: sul prato verde.

E' successo davvero, sì: Felipe e Davi Melo hanno giocato insieme, e non a livello amatoriale. Lo hanno fatto guidati da Fernando Diniz allenatore del Flu, in allenamento.

Com'è stato possibile? Semplice: entrambi sono giocatori del Fluminense, ma in maniera diversa. Felipe Melo, che a giugno compirà 40 anni, è arrivato un anno fa dal Palmeiras.

Davi, invece, fa parte dell'Under 20: ha firmato un contratto con il Flu fino a febbraio 2025, dopo aver completato un periodo di prova.

Non è comunque la prima volta: era già successo a Felipe di allenarsi con uno dei suoi figli, ma Linyker, quando quest'ultimo giocava nelle giovanili del Palmeiras e l'ex Juventus, Fiorentina e Inter si era aggregato proprio all'Under 20, per recuperare da un infortunio.

"E' diverso: è la prima volta che uno dei miei figli viene ad allenarsi con me tra i professionisti. Quando ci siamo resi conto che ci saremmo allenati insieme abbiamo pianto", ha spiegato Felipe ai canali ufficiali.

Anche per Davi, comunque, è stata una grande emozione, spinta dal peso delle responsabilità: sia per il legame con il padre, che per la chiamata "tra i grandi".

"Ero un po' nervoso: è stato un onore allenarmi con il mio idolo", ha affermato.

Il tempo passa per tutti, è vero: la consapevolezza, però, è quella che con ogni probabilità nel calcio sentiremo ancora parlare della famiglia Melo.