Florian Wirtz: la nuova stellina della Bundesliga che piaceva a Bayern e Liverpool

Wirtz è diventato il più giovane debuttante nella storia del Bayer Leverkusen ma il suo trasferimento ha scatenato feroci polemiche.

Da Erling Haaland a Jadon Sancho passando per Alphonso Davies, Kai Havertz e tanti altri, la al momento è probabilmente il top in quanto a giovani stelle del calcio.

Pochi però immaginavano che alla ripresa del campionato in una squadra che lotta per un posto in potesse debuttare il terzo giocatore più giovane nella storia della Bundesliga e il più giovane nella storia del .

Questo invece è esattamente quanto successo con Florian Wirtz, che ha giocato da titolare nella gara vinta lunedì scorso dalle 'Aspirine' per 4-1 contro il .

A soli 17 anni e 15 giorni, Wirtz ha battuto il record di Havertz e si piazza solo dietro a Nuri Sahin del e Yann Aurel Bisseck del Colonia come debuttante più giovane di sempre.

Inoltre è l'unico giocatore nato nel 2003 o dopo ad aver giocato una partita di uno dei cinque maggiori campionati europei insieme a Harvey Elliott del e Rayan Cherki del .

Nonostante la sua inesperienza, Writz se l'è cavata bene, tanto da meritarsi i complimenti del tecnico Bosz. E ora potrebbe avere oltre occasioni specie se Havertz verrà schierato ancora come falso nueve.

"Era importante per noi. Ha giocato bene e tenuto su la palla. E' sempre speciale quando debutti, soprattutto se hai 17 anni. Ma lui non era nervoso e tutto sommato ha fatto una buona prestazione".

Non sorprende che Bosz, uno che in precedenza ha già lavorato con i giovani sia all' che al Dortmund, volesse lanciare Wirtz, dato che lo stesso tecnico ha giocato un ruolo importante per portarlo a Leverkusen.

Bosz insieme al CEO Fernando Carro, al direttore tecnico Rudi Voller ed al direttore sportivo Simon Rolfes ha deciso di acquistare Wirtz sfidando le ire del Colonia e del Borussia Moenchengladbach dopo che i tre club nel 2001 avevano stretto un patto che li impegnava a non contattare i rispettivi giovani.

Wirtz era al Colonia da quando aveva sei anni dopo aver iniziato la sua formazione nel Grun-Weiss Brauweiler. Ha vinto il titolo Under 17 nel 2019 battendo in finale il , anche se aveva subito la rottura del legamento crociato che gli ha fatto saltare anche i primi mesi di questa stagione.

In sole 10 partite però ha segnato ben 8 goal, compresa una tripletta in quella che sarebbe stata la sua ultima presenze col Colonia Under 17 segnando il primo goal con un tiro da metà campo nei primi secondi. La partita è poi terminata sul risultato di 10-0.

TRAUMTOR! 😱



Florian Wirtz aus der #effzeh-U17 hat beim 10:0 gegen Wuppertal eines der schnellsten Tore der Fußballgeschichte geschossen! ⏲️



Wann beginnt die Wahl zum Tor des Jahres, @sportschau? 🙌😄 pic.twitter.com/j3wXi3Sg94 — 1. FC Köln (@fckoeln) December 16, 2019

Wirtz però aveva già attirato le attenzioni dei grandi club europei, mentre nell'estate del 2018 la sorella oltre che nazionale tedesca Under 19 Juliane aveva già lasciato Colonia proprio per trasferirsi a Leverkusen.

Leverkusen dove da qualche mese è arrivato anche Florian nonostante, come ricorda il tecnico delle giovanili Patrick Helmes a Sport1, molti volessero Wirtz.

"Il ragazzo ha un talento enorme. Poteva andare al o al Liverpool o al Dortmund. Lo volevano tutti. Le doti che ha non si possono imparare".

Il direttore sportivo del Leverkusen Rolfes ha raccontato a Goal e SPOX quando è nato il loro interesse per Wirtz.

"Lo conosco da quando aveva 14 anni, il suo contratto era in scadenza e ci abbiamo provato. Sapevamo che molti club erano interessati quindi abbiamo pensato di farlo restare vicino casa".

La trattativa però ha fatto infuriare il Colonia che ha ricevuto una cifra molto bassa per quello che viene ritenuto il "miglior giocatore uscito dall'Accademia negli ultimi 30 anni".

Wirtz non si è fatto condizionare dalle polemiche realizzando due goal e fornendo tre assist nelle prime quattro partite giocate con l'Under 19 del Leverkusen, prima che tutto si fermasse a causa del Covid-19.

La leggenda Rudi Voller lo scorso gennaio ha spiegato a 'Kicker' perché il Bayer Leverkusen sia stata la scelta migliore per Wirtz.

"Abbiamo mostrato a Florian che dal punto di vista sportivo avrebbe tratto grandi benefici nel trasferirsi da noi. In passato abbiamo fatto debuttare in Champions League tanti giovani come Havertz, Brandt e Henrichs".

Il Bayer Leverkusen attualmente si trova a -1 dalla zona Champions prima della sfida contro il Gladbach, che occupa il terzo posto. Sfida che potrebbe vedere di nuovo tra i protagonisti Florian Wirtz. Il calcio tedesco ha una nuova stella.