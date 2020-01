Florenzi e l'addio alla Roma: "Non sono emotivamente pronto a parlare"

Prestito secco al Valencia e addio alla Roma: Florenzi si prepara a lasciare la sua squadra. "Parlerò quando sarà il momento" ha dichiarato.

Soltanto un arrivederci, probabilmente, ma non per questo meno doloroso. Alessandro Florenzi si prepara a lasciare la , la 'sua' Roma, per passare in prestito secco al per 6 mesi.

Il terzino e capitano giallorosso è stato intercettato da 'Sky Sport', ma ha voluto lasciare soltanto poche dichiarazioni, seppur significative.

“Non sono emotivamente pronto, parlerò quando sarà il momento. Basta, per favore, un po’ di rispetto. Cosa voglio dire ai tifosi? Tante cose…”

Sul trasferiimento è intervenuto anche Alessandro Lucci, agente di Florenzi, che ha confermato che a gennaio parlerà nuovamente con la Roma.