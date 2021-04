Florentino Perez sulla Superlega: "La soluzione alla pessima situazione economica del calcio"

Parla Florentino Perez. Dopo le 24 ore politicamente più calde nella stoia del calcio europeo, il presidente del Real Madrid e leader della nuova Superlega che va delineandosi dice la sua.

Intervenuto al 'Chiringuito', Perez ha spiegato la motivazioni economiche che hanno portato alla fondazione della Superlega.

Abbiamo perso i diritti tv. Siamo arrivati alla conclusione che creando la Superlega al posto della Champions possiamo rimediare agli introiti che abbiamo perso, perché i tifosi di tutto il mondo potranno vedere i grandi club giocare in settimana”.

“I club più importanti di Inghilterra, Spagna e Italia deve dare una soluzione alla pessima situazione in cui versa il calcio. Abbiamo perso 5 miliardi di euro. Questo succede quando non si hanno più ricavi.

Il presidente del Real Madrid ha poi spiegato gli ostacoli trovati sul percorso della volontà dello sviluppo.

La FIFA e l’UEFA sono conto il cambiamento. Il fattore attrattivo del calcio è dato dalle partite tra i top club. Non sono solo i ricchi a volere la Superlega. L'UEFA è un monopolio".

“Il calcio deve evolversi e la pandemia ha accelerato questo processo. Volevamo la Superlega per salvare il calcio nei prossimi vent'anni. Senza la Superlega il calcio morirà nel 2024. La Champions sta perdendo interesse, i diritti tv sono in calo.

Perez ha anche risposto alle critiche sulla mancanza di competitività e di meritocrazia.

"Non è un torneo chiuso, chiunque può accedere. Cinque squadre possono accedere per meriti sportivi. Dovremo parlare con l’UEFA dei cinque posti ancora disponibili. Non capisco perché l’UEFA abbia deciso di riformare la Champions League, è assurdo” .