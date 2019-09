L'idea di Florentino Perez: un incontro Nadal-Federer al 'Bernabeu'

Il presidente del Real Madrid vuole infrangere il record di spettatori per un match di tennis: Nadal e Federer potrebbero sfidarsi al 'Bernabeu'.

Una partita di tennis al 'Santiago Bernabeu': l'idea arriva direttamente dal presidente del , Florentino Perez, con la chiara intenzione di battere il record di spettatori per un incontro di questo sport.

Con DAZN segui 3 partite della Serie A TIM a giornata IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Il primato attuale spetta al match tra Serena Williams e Kim Clijsters che nel 2010, a Bruxelles, venne visto da ben 35681 persone: l'impianto madrileno, che può ospitarne più di 80mila, sarebbe ideale per realizzare un'impresa del genere.

E quali migliori tennisti per raccogliere un così ampio numero di appassionati? Come riportato da 'Marca', ovviamente Rafa Nadal e Roger Federer, divisi da un sano dualismo che si protrae da diversi anni nei quali si sono spartiti i vari trofei.

I due si affronteranno il 7 febbraio 2020 a Città del Capo in davanti a 55mila spettatori, il che rappresenterà un nuovo record in attesa che l'evento del 'Bernabeu' venga effettivamente messo in piedi.